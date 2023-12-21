На Южном Урале 74 проекта НКО выиграли гранты губернатора

Общая сумма поддержки победителей второго конкурса 2023 года превысит 107 млн рублей

В Челябинской области подвели итоги второго конкурса 2023 года на предоставление грантов губернатора Челябинской области социально ориентированным организациям. Поддержку получит каждый третий проект, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Всего на конкурс было подано 249 проектов от НКО по всем 13 грантовым направлениям. Самыми популярными грантовыми направлениями по традиции стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 48 проектов; «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 42 проекта; «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 41 проект.

Самыми активными муниципалитетами по количеству поданных проектов на конкурс (за исключением Челябинска — 133 проекта) стали Магнитогорск (21 инициатива), Миасс и Златоуст (по 11 инициатив). До независимой экспертизы был допущен 231 проект от 216 НКО.

«По решению Координационного комитета победителями стали 74 проекта, в том числе 18 проектов по направлению „Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан“, 17 — по направлению „Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни“, по 13 — в направлениях „Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения“ и „Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства“. Общая сумма поддержки составит более 107 млн рублей», — рассказали в Фонде.

Реализация инициатив НКО начнется уже с 1 февраля 2024 года.

Напомним, до 11 января 2024 года продолжается прием заявок на конкурс для физических лиц.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что Челябинская область вошла в топ‑5 регионов России по числу полученных президентских грантов: на реализацию 26 проектов будет направлено более 34 млн рублей.

С учетом софинансирования Фонда президентских грантов в 2023 году на поддержку инициатив южноуральцев направлено более 275 млн рублей, из них 210 млн рублей — на НКО, 35 млн рублей — на проекты жителей региона и 30 млн рублей — на софинансирование муниципальных конкурсов для НКО.

Челябинская область по праву считается уникальным регионом, в котором сформирована экосистема поддержки и развития гражданских инициатив. Через грантовую систему по принципу «одного окна» предоставляются сразу несколько видов грантов: для организаций, граждан (в том числе школьников от 14 лет) и на стажировки.