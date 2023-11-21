На Южном Урале 4 участников наркоОПГ отправили под суд

У дилеров — троих мужчин и женщины — было изъято в общей сложности около 800 граммов «синтетики»

В Челябинской области перед судом предстанут четверо участников организованной наркогруппы. Банду задержали в апреле текущего года, при них были мобильники, где обнаружились фотографии тайников с «закладками». Из незаконного оборота было изъято почти 800 граммов «синтетики», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Участникам наркобанды — от 21 до 38 лет, трое мужчин и женщина. В ходе расследования установлено, что они через мессенджер получали информацию о расположении тайников с мелкооптовыми партиями наркоты, забирали, дробили и раскладывали в тайники для розничных покупателей. За проделанную работу получали денежное вознаграждение от куратора.

«При проведении обысков по месту проживания обвиняемых были изъяты электронные весы, упаковочный материал и более 50 свертков с запрещенным к свободному обороту веществом. Общая масса изъятого наркотика составила около 800 граммов», — рассказали в полиции.

Наркодилерам предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Мужчины ждут суда в СИЗО, их подельница — с учетом наличия детей и состояния здоровья — под домашним арестом.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.