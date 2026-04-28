На Южном Урале 39 тысяч жителей сел и деревень получили доступ к Сети

Работы проходят в рамках реализации проекта устранения цифрового неравенства

В Челябинской области активно проходит реализация второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Благодаря работам, проведенным в рамках УЦН 2.0, 39 тысяч жителей деревень и сел Южного Урала получили доступ к интернету и устойчивой голосовой связи.

«В Челябинской области за пять лет реализации федеральной программы УЦН 2.0 мобильным интернетом обеспечено 178 малых населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 39 тысяч человек. Развитие сетей связи ведется и в рамках регионального проекта: ежегодно при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера из бюджета Южного Урала выделяются средства на компенсацию операторам до 90% затрат при строительстве объектов связи в небольших населенных пунктах», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

С помощью субсидирования с 2018 года на Южном Урале созданы сети в 156 поселениях региона, в которых проживают более 52 тысяч человек. Теперь местные жители могут получать государственные услуги онлайн, проходить дистанционное обучение и оставаться на связи с близкими.

По контракту с Минцифры России работы выполняет «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2. В Челябинской области за пять лет специалистам удалось проложить 250 километров волоконно-оптических линий, а также установить 58 базовых станций.