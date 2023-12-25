На Южном Урале 300 рабочих отправили в дополнительный отпуск за счет СФР

Людям, занятым тяжелым трудом, дали возможность бесплатно отдохнуть в санаториях, чтобы предотвратить развитие профзаболеваний

В 2023 году Отделение СФР по Челябинской области принимало участие в пилотном проекте по профилактике профессиональных заболеваний. Больше трехсот рабочих отправили в дополнительный оздоровительный отпуск, который люди могли провести в санатории. Кто оплачивал заводчанам путевки и какой эффекта добились, ИА «Первое областное» рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, расскажите, что это был за проект.

— В пилотном проекте Социального фонда России по предупреждению профессиональных заболеваний приняли участие 46 регионов, в том числе Челябинская область. Это был комплекс мероприятий, направленных на выявление ранних признаков воздействия вредного производства. Также работникам предоставили дополнительный отпуск продолжительностью 18 дней для оздоровления в центрах реабилитации СФР.

Фонд компенсировал работодателям все расходы на проведение медосмотров, дополнительный отпуск, лечение и проезд до центра реабилитации и обратно. Кроме того, фонд компенсировал уплаченные страховые взносы, начисленные на расходы по финансированию всех мероприятий пилотного проекта и перечисленные в бюджет.

В итоге фонд направил работодателям более 48,5 миллиона рублей: 1,2 млн рублей — на медосмотры, около 20 млн рублей — на профилактическое лечение, 15,6 млн рублей — на дополнительный отпуск, свыше 1 млн рублей — на оплату проезда и почти 10,7 млн рублей — на страховые взносы.

— Какие предприятия участвовали в проекте?

— В Челябинской области в проекте принимали участие в основном работники металлургической промышленности: газорезчики, газовщики доменных печей, нагревальщики металла, разливщики стали, обрубщики, агломератчики и электрогазосварщики.

— Каким образом отбирали работников?

— В проекте приняли участие 9 крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, такие как Ашинский металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский Металлургический комбинат и предприятия ОАО «РЖД».

Для начала работодатели заключали с медицинскими организациями договор на проведение медосмотра. Такая форма предварительного обследования позволила выявить у сотрудников ранние признаки профзаболеваний. То есть человек мог и не болеть, но врачом на медосмотре, например, обнаружены первые звоночки проблем со здоровьем. В дальнейшем именно такие работники направлялись на профилактическое лечение в центры реабилитации в рамках пилотного проекта.

— Сколько южноуральцев сходили в дополнительный отпуск?

— По результатам проведенных медосмотров у 309 работников выявлены ранние признаки профзаболеваний. Все они были направлены в один из центров реабилитации СФР: «Тараскуль» в Тюмени, «Вятские Увалы» в Кировской области и «Омский» в Омске. После выявления ранних признаков профзаболевания работнику предоставлялся дополнительный отпуск на период профилактического оздоровления (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска). Также человеку оплачивалась стоимость проезда до центра реабилитации и обратно.

— Как оздоравливали людей?

— Для каждого пациента составлялся индивидуальный план лечения в соответствии с профилем заболевания. Например, назначались такие процедуры как массаж (ручной, аппаратный, подводный), йодобромная ванна, кислородный коктейль, ЛФК, грязевая аппликация, магнитно-лазерная терапия, лор-процедуры, фитотерапия. Кроме того, пациенты посещали бассейн и тренажерный зал. Повторюсь, что продолжительность лечения составляла 18 дней.

— Как оценивался результат лечения южноуральцев?

— Очень важен заключительный этап проекта. После профилактического оздоровления для работников повторно проводился медицинский осмотр и готовилось новое заключение врача. В Челябинской области у 217 человек наблюдалось улучшение состояния здоровья, что составляет 70% от общего числа участников проекта.

Хочу заметить, что СФР в целом проводит большую работу по предупреждению профессиональных заболеваний.

Много лет фонд компенсирует предприятиям расходы на средства индивидуальной защиты для сотрудников, а также возмещает затраты на санаторно-курортное лечение, медосмотры и так далее. Только в 2023 году на эти цели было направлено около 570 миллионов рублей. Можно с уверенностью сказать, что такая работа способствует сокращению производственного травматизма. Финансовая поддержка Социального фонда России позволяет работодателям организовать разнообразные профилактические мероприятия, призванные защитить жизнь и здоровье сотрудников, создать для них благоприятные условия труда.

Челябинская область — это промышленный край, у нас зарегистрировано свыше 70 тысяч работодателей, у которых трудится около 1,2 миллиона южноуральцев. Поэтому Отделение Социального фонда России мотивирует работодателей на участие в проектах, призванных снизить профессиональные риски на производствах. Ведь такой комплексный подход позволяет обеспечить сохранение жизни и здоровья южноуральцев.

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