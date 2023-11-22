На Южном Урале три федеральные трассы закрыли из‑за ледяного дождя

Ограничение касается пассажирского и большегрузного транспорта

В Челябинской области из-за неблагоприятной погоды — дождя и обледенения — временно закрывают три федеральные трассы. Движение ограничивается для большегрузов и пассажирского транспорта на автодорогах М-5 «Урал» Москва — Челябинск, А-310 Челябинск — Троицк и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Новосибирск.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями: выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, дождя, перепадов температуры от +1 до −11 градусов, порывами ветра до 14 м/с, гололедными явлениями — 22 ноября с 12 часов вводится временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» уточнили, каких участков в Челябинской области коснется ограничение. Это трасса М-5 «Урал», с 1548-го по 1871-й км, автодорога М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу — с 11-го по 130-й км, А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан — с 16-го по 146-й км, а также автодорога Р-254 «Иртыш» — с 12-го по 465-й км и Подъезд к Тюмени — с 0-го по 91-й км.

Ориентировочное время окончания ограничения движения — 18 часов 00 минут по местному времени, однако оно может измениться, если не изменится погода.

Напомним, ранее из-за сильного обледенения дорог в Челябинской области были отменены междугородние рейсы на юг региона.

Между тем, холодный дождевой фронт уже приблизился к областному центру: на 12-м километре автодороги Западный обход Челябинска наблюдаются осадки в виде снега с дождем. Миндортранс вывел на дороги дополнительную технику.