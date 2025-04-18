На Южном Урале 3,7 тысячи волонтеров помогут проголосовать за благоустройство

Добровольцев можно узнать по экипировке

В конце апреля в Челябинской области стартует голосование за благоустройство общественных территорий. Жители региона смогут выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем году, а помогать им в этом будут более 3700 волонтеров, зарегистрировавшихся на платформе Добро.рф.

Добровольцы будут работать на улицах города, в общественных местах и на массовых мероприятиях, информируя граждан о проектах и помогая проголосовать через приложение «Госуслуги. Волонтер». Их можно будет узнать по специальной брендированной экипировке.

Жанна Яковенко, машинист мостового крана ПАО «ММК» из Магнитогорска, уже пятый год участвует в этом проекте. В 2024 году она опросила более 1600 человек.

«Проект важен, потому что делает наш город комфортнее для всех, улучшает качество городской среды», — поделилась она.

Регистрация волонтеров открыта до конца голосования. Принять участие могут все желающие старше 14 лет, зарегистрировавшись на сайте.

В прошлом году благодаря поддержке около 8500 волонтеров более 537 тысяч жителей Челябинской области приняли участие в голосовании. В этом году волонтеры вновь окажут помощь в рамках Всероссийского голосования по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».