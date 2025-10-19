На Южном Урале 19 октября чествуют отцов

Это один из самых молодых праздников в стране

Сегодня, 19 октября, в России отмечается День отца. Он занимает достойное место в ряду праздников, ассоциирующихся в нашей стране с семейными ценностями, а также подчеркивает роль мужчин в воспитании детей.

«Слова „Отечество“ и „отец“ — однокоренные, и мы с детства ценим отцовскую любовь и с пониманием относимся к требовательности и строгости наших пап»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона пожелал, чтобы в каждой семье силу и авторитет отца мягко оттеняла материнская ласка и забота, а также пожелал южноуральцам семейного и родительского счастья.

День отца в России официально установили в 2021 году, он отмечается в третье воскресенье октября. Но в некоторых российских регионах этот праздник появился намного раньше. В Череповце, например, отцов чествовали еще с 2002 года.