На Южном Урале 14 тысяч выпускников написали итоговое сочинение про любовь и независимость

Получивших зачет допустят к ЕГЭ

В среду, 3 декабря, 14 037 одиннадцатиклассников Челябинской области написали итоговое сочинение. Эта письменная работа является необходимым условием для допуска к единому государственному экзамену, сообщает Минобр региона.

На написание сочинения было отведено 3 часа 55 минут. Школьникам Челябинской области предложили шесть тем, среди которых: «В чем счастье и в чем драма любви?», «Можно ли быть независимым от общественного мнения?», «Обогащают или портят язык заимствования?».

Для 152 выпускников с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения был предусмотрен формат итогового изложения, его продолжительность была увеличена на 1,5 часа.

Во время испытания был запрещен доступ к средствам связи и любым справочным материалам, кроме разрешенных орфографических и толковых словарей.

Работы будут оценивать по системе „зачет“/„незачет“. Результаты будут доступны в личном кабинете ребенка на официальном портале ЕГЭ до 17 декабря.

Выпускники, которые не справятся с заданием, пропустят его по уважительной причине или будут удалены за нарушение правил, смогут повторно написать сочинение в резервные дни — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.