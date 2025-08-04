На Южном Урале 14 тысяч мигрантов прошли курс адаптации

На занятиях иностранцев знакомят с законами и культурой РФ

Более 14 тысяч человек прошли специальный курс адаптации иностранных граждан за три месяца. Об этом рассказали в пресс-службе АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области».

Для иностранцев проводятся специальные занятия по основам миграционного законодательства, культурным нормам России, профилактике экстремизма и терроризма. Также лекторы рассказывают о запретах, ответственности за нарушения и историю отношений России и стран Центральной Азии.

«Наша задача — не просто прочитать лекции, а создать условия для взаимного уважения. Когда мигранты знают законы и культурные нормы, это снижает риски конфликтов, повышает безопасность в регионе. Адаптация — это инвестиция в стабильность всего общества», — подчеркивает директор Центра Михаил Подобед.

Занятия проводят на площадках ЮУрГУ, МГТУ имени Носова, в паспортно-визовых службах МВД, а также на предприятиях, где работают иностранцы. В ближайшее время подобные курсы появятся в других муниципалитетах региона.