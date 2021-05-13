На Южном Урале 132 пациента выписали из больниц после COVID‑19

Минздрав региона опубликовал статистику на утро 13 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 97 человек заболели коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали 61 тысячу 421 случай COVID-19. 55 тысяч 868 южноуральцев уже вылечились, 2806 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 132 пациента.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 2 человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии южноуральцам провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 6488 тестов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19.