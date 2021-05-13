В Челябинской области за сутки 97 человек заболели коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали 61 тысячу 421 случай COVID-19. 55 тысяч 868 южноуральцев уже вылечились, 2806 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 132 пациента.
«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 2 человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
За время пандемии южноуральцам провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 6488 тестов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19.