На Южном Урале 12 декабря сохранится мороз и пройдет небольшой снег

Низкую температуру синоптики обещают на юге региона

В пятницу, 12 декабря, в Челябинскую область вернутся осадки — небольшой снег ожидается в горных районах. На юге сохранится холодная, а ночью и морозная погода. На севере заметно теплее, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура предстоящей ночью опустится до −13°C, днем установится в пределах от −5 до −7°C. Преимущественно облачно, без снега. Ветер южный, 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области градусники этой ночью на севере региона покажут от −8 до −13°C, на юге — от −18 до −23°C. Днем столбики термометров достигнут минус 3—8°C в северной половине и минус 7—12°C — в южной. Переменная облачность, местами в горах небольшой снег. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.