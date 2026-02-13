На Южном Урале откроются три новые площадки для сдачи нормативов ТехноГТО

Лучшим знатокам нормативов технологической грамотности будут вручать золотые значки, дающие допбаллы при поступлении в вузы

В Челябинской области откроются три новые очные площадки для сдачи нормативов ТехноГТО. Такие центры появятся у Южно-Уральского государственного университета и областного Дома юношеского технического творчества в Челябинске, а также в Миассе, возле Дома детского творчества «Юность» имени академика В. П. Макеева, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На площадках будут принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать лучшим участникам золотые значки ТехноГТО, которые позволяют получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Также с прошлого года в регионе продолжает работать площадка в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе образовательного комплекса «Смена» в Челябинске.

ТехноГТО — часть Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке «Движения первых» и Высшей школы экономики.