На юге — грозы и +22°C, на севере — снег и +5°C: погода в Челябинской области 10 апреля

Местами возможно усиление ветра до 25 метров в секунду

Сегодня, 10 апреля, погода в Челябинской области ожидается уж очень контрастной. Виной всему южный циклон, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Градусники в Челябинске покажут до +12°C. Облачно с прояснением, пройдет дождь. Ветер западного направления с переходом на восточный, около 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске достигнут +14°C. Дождливо. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется всего лишь до +6°C. Дождь. Ветер северо-восточного направления, около 5 метров в секунду.

В Златоусте еще ниже — до +5°C. Дождь со снегом. Ночью на город может обрушиться снегопад. Ветер восточный, около 4 метров в секунду.

Холоднее всего будет в Аше — всего +2°C и снег. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

А в Южноуральске, например, сохранится тепло до +15°C. Синоптики обещают дождь с грозой.

Дождливая и аномально жаркая погода до +22 градусов ожидается в Бредах.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от +5 до +22°C. Облачно с прояснением, в южных районах прогнозируют дожди. Не исключаются грозы и град, локально крупный. Жителям северных районов достанутся осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильнее всего непогода ударит по горным районам: там ожидаются снегопад и гололед. Ветер западной четверти с переходом на восточный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.