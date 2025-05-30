На юге Челябинской области зафиксировали самые высокие облака

Они появились в мезосфере в 90 км от поверхности Земли

Редкое астрономическое явление: серебристые, или мезосферные, облака появились в Челябинской области. Их зафиксировали в ночь на 27 мая над поселком Остроленским. Появление самых высоких облаков на планете подтвердили камеры проекта «STARVISOR | Патруль ночного неба».

Серебристые облака появляются редко, на высоте 75—90 километров над Землей, куда не поднимаются обычные облака. Они образуются в районе мезопаузы: в верхней границе мезосферы — самой холодной части атмосферы (до −120°C). Формируются из водяного пара, который поднимается из нижних слоев атмосферы мощными потоками. Этот пар, охлаждаясь, кристаллизуется на метеорной пыли, создавая сверкающие ледяные кристаллы, видимые благодаря отражению солнечного света.

Первые серебристые облака в этом сезоне зафиксировали в поселке Остроленском на 53-й широте.

«Обширное, но не яркое поле появилось над северным горизонтом во второй половине ночи около 02:00 по местному времени и продержалось до предрассветных часов», — рассказали в проекте STARVISOR.

Теперь серебристые облака периодически будут появляться на ночном небе в средних широтах примерно до середины августа. Увидеть их можно будет в северной части неба примерно спустя час после заката и не позднее чем за час до рассвета. Видео с облаками можно увидеть в нашем телеграм-канале.