Два землетрясения произошли под Магнитогорском. Толчки магнитудой 2,6 балла зафиксировал Казахстанский национальный центр данных. По его сведениям, 15 октября небольшие толчки произошли на берегу Заводского пруда в левобережной части Магнитогорска и в Нагайбакском районе.
На границе Верхнеуральского и Нагайбакского районов между поселками Нововоронинским и Чернореченским толчки земли зафиксировали 15 октября в 02:10 по всемирному координированному времени (UTC). В магнитогорском СНТ «Коммунальщик» еще один толчок произошел в 9:26.
По данным сейсмологов, магнитуда толчков по объемным волнам равна 2,6 балла. В центре данных пояснили, что это едва ощутимые толчки. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.
Напомним, в 2018 году на Южном Урале произошло заметное землетрясение. Тогда от толчков пострадало здание Дома культуры в Катав-Ивановске. Оно было признано непригодным для использования. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии нового дома культуры «Маяк».