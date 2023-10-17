На юге Челябинской области зафиксировали два землетрясения магнитудой 2,6 балла

Толчки отметили еще 15 октября, но жители ничего не заметили

Два землетрясения произошли под Магнитогорском. Толчки магнитудой 2,6 балла зафиксировал Казахстанский национальный центр данных. По его сведениям, 15 октября небольшие толчки произошли на берегу Заводского пруда в левобережной части Магнитогорска и в Нагайбакском районе.

На границе Верхнеуральского и Нагайбакского районов между поселками Нововоронинским и Чернореченским толчки земли зафиксировали 15 октября в 02:10 по всемирному координированному времени (UTC). В магнитогорском СНТ «Коммунальщик» еще один толчок произошел в 9:26.





По данным сейсмологов, магнитуда толчков по объемным волнам равна 2,6 балла. В центре данных пояснили, что это едва ощутимые толчки. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.

Напомним, в 2018 году на Южном Урале произошло заметное землетрясение. Тогда от толчков пострадало здание Дома культуры в Катав-Ивановске. Оно было признано непригодным для использования. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер принял участие в открытии нового дома культуры «Маяк».