На юге Челябинской области выпала месячная норма осадков за 10 дней

В областном Гидрометеоцентре подвели итоги первой декады января

Первые 10 дней нового года в Челябинской области выдались теплыми и снежными. Особенно много осадков выпало на юге региона: метеостанции зафиксировали до 25 миллиметров, а это — месячная норма и даже чуть больше, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«В целом за декаду выпало от 7 до 17 миллиметров осадков. В северной половине области это до 150% декадной нормы, а в южной половине — до 285%. Наибольшее количество осадков — до 25 миллиметров — зафиксировали метеостанции в Бредах, Карталах и Кизильском. Это 300—355% декадной нормы»,— уточнили синоптики.

На сегодняшний день высота снежного покрова составляет от 28 до 39 сантиметров. В среднем это в 1,5 раза выше нормы. Но есть и районы, где высота сугробов едва превышает 20 сантиметров — это чуть ниже нормы.

Средняя температура за первые 10 дней января составила −9...−14 градусов. И это на 2—4 градуса выше климатической нормы. А самыми теплыми днями были 5, 6, 8 и 9 января: на юге в эти дни наблюдались оттепели до +2 градусов.

Во второй декаде января южноуральцев ожидают крепкие морозы: температура будет опускаться до −30 градусов.