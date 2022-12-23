На юге Челябинской области возродили татарский праздник гусиного пера

В Брединском районе вспомнили, как выбирали невест во время забоя птицы

Жительнице поселка Сосновка на юге области Надежде Даутовой пришла идея возродить татарский праздник, посвященный прозаичному занятию — ощипыванию гусей. Она собрала местных жительниц, за работой и песнями селянки вспомнили давно забытые обряды. Как выбирали невест в день праздника, почему женщины надевали свои лучшие наряды на весьма нечистый процесс и какие блюда готовили из мяса птицы — записала корреспондент медиахолдинга «Первый областной» в Брединском районе.

Праздник гусиного пера среди татар называется «Казөмәсе». Его издавна отмечали в деревнях. По сути это процесс забоя и обработки птицы. Чтобы долгая и кропотливая работа проходила легче, татары устроили из нее праздник.

«Я узнала об этой традиции из литературы. По национальности считаю себя русской, хотя, возможно, и другие в роду были. Муж татарин, поэтому особенно интересуюсь татарскими обычаями. В его семье обряд „Казөмәсе“ не соблюдали: отец был партийным, а власть отвергала все, что связано с религией, обычаи считала пережитком прошлого. Хотелось найти тех, кто реально помнит их», — рассказывает Надежда Даутова.

Она нашла семью Нэлли Губайдулиной, где внимательно чтут традиции. В поселке ее считают истинной хранительницей народного творчества. В условленный день женщины встретились в доме Надежды. Суть традиции — ощипывать гусей за разговорами, с национальными песнями, шутками да прибаутками. Здесь Нэлли Губайдулина задала тон.

«Этот праздник соблюдали в дореволюционные времена. Односельчане собирались в доме то у одной, то у другой хозяйки и помогали ей: мужчины были на тяжелой, черновой работе, а женщины в праздничной одежде ощипывали гусей. Мамы сыновей выбирали будущих снох: присматривались к самым вертким и трудолюбивым. Было весело: пели, шутили, разговаривали по душам, но вот выпивки на столе не было», — говорит Нэлли Губайдулина.

После ощипывания гусей выносили на улицу, опаливали и клали на снег для охлаждения. Таким же методом воспользовались хозяйки. А вот еще одна составляющая процесса утратила свою актуальность.

«Ощипанных и выпотрошенных гусей несли на коромыслах к проруби. В речной воде их отмывали добела. Путь к реке сопровождали песнями. Впереди женщин шли маленькие девочки, они отщипывали самые большие перья и бросали их на тропку, чтобы следующий год радовал хорошим урожаем и мирным небом над головой», — рассказывает Нэлли.

Было время, когда Надежда Даутова с мужем держали тысячу гусей. Годы «тренировок» научили хозяйку доводить обработку гусей до автоматизма. Один из самых простых способов облегчить ощипывание гуся — окунуть его в кипяток, но тогда перья и пух будут непригодны для перин.

«Чтобы перо лучше отходило, я оборачиваю гуся мокрой мешковиной и буквально проглаживаю его утюгом с функцией пара», — делится хитростями Надежда Даутова.

Праздник гусиного пера в доме Даутовых завершился посиделками с домашней лапшой и заготовками от хозяйки. Женщины обменялись рецептами.

Кстати, коронное блюдо Надежды с гусиным мясом — бешбармак. Еще она готовит татарский эчпочмак — выпечку в форме треугольника с начинкой из картофеля и гусиного мяса. Хозяйка применяет все ингредиенты гуся.

«Жир хорош как средство от простуды, обморожений и ожогов. Крылья использую как венички, так делали еще наши бабушки. Гусиный пух я собираю, из него получаются отличные подушки. Помогает дочь Маргарита», — говорит Надежда Даутова.

Не только в доме Даутовых вспомнили о забытом празднике. Корреспондент медиахолдинга нашла в другом поселке, Павловском, свидетельницу старинного обряда. Рима Хамидулина рассказала, как проводили день гусиного пера.

«Сызмала помню, как павловцы в ноябре-декабре по выходным ходили друг к другу и помогали ощипывать гусей. Выходной был только один, а успеть все нужно было до крепких холодов. В одном доме собирались по 50 человек. Мужчины гусей резали, а женщины обрабатывали. Дети были на подхвате. Помощники приходили рано, потемну. Хозяйка еще с вечера ставила тесто, утром пекла лепешки для гостей и потом уже не топила печь, чтобы не было жарко за работой. А уже после обеда вновь разжигали огонь. После потрошения окунали в кипяток гусей. В советские времена, чтобы перья лучше отходили, гуся заворачивали в мокрую тряпку и катали по горячей печи. В первую очередь выдирали несколько перьев из-под крыла — их считали средоточием греха. Пух и перья сортировали. Работа шла с песнями, чтоб веселее было. Вечером выбирали двух-трех гусей и ставили варить бульон. На нем готовили пшеничную кашу — она тогда была деликатесом, крупу привозили из Орска. Кашу поливали растопленным гусиным жиром. Хозяйка делила мясо, но крылья и шейки оставляла только себе. После трапезы женщины расходились, а мужчины могли до утра играть в карты. Лет 20 назад эта традиция себя изжила», — рассказала она.

От редакции. Этим материалом ИА «Первое областное» закрывает цикл публикаций, посвященных уходящему Году сохранения культурного наследия. О том, как нагайбаки учат молодоженов брачной ночи, казахи — детей ходить, рецепты мордовских блинов и истории о других народах Южного Урала — на сайте.

Автор: Анна Давыдова