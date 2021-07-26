На юге Челябинской области в поселке Балканы завершается газификация

К голубому топливу подключают последние дома

В поселке Балканы Нагайбакского района идет завершающая стадия газификации. Сейчас дома подключаются к голубому топливу, сообщает пресс-служба районной администрации.

По словам главы Балканского поселения Булата Душкаева, более 80 домовладений составляет последняя, третья, очередь газификации поселка. Газификация в Балканском поселении проводилась по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Из федерального бюджета на эти цели было выделено 12 млн 530 тыс. руб., из областного — 2 млн 332 тыс. руб., из районного — 891 тыс. руб.

«Много лет назад сдавали деньги на проект. И вот, наконец, дождались газа! А то каждый год на зиму по три машины дров приходилось покупать, да еще рубить, топить печь, выгребать золу. Теперь будем с газом», — рассказывает пенсионерка Нурия Байтерякова.

Работники газовой службы проверяют все трубы, делают продувку, затем подключают к системе плиту и отопительный котел. Всё тщательно проверяется на безопасность. В день газовики смогут подключить около 10-13 домовладений, у которых оформлена вся документация и завершена внутренняя разводка. Некоторые жители еще в процессе оформления документов или работ внутри помещения. Но главное, что в скором времени этот небольшой поселок будет полностью газифицирован.

В Челябинской области начинают собирать заявки на бесплатное подключение домов к газу.