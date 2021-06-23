В Верхнеуральском районе казаки катают туристов на немецкой военной технике

Местные жители пожаловались на них в соцсети

В Верхнеуральском районе по улицам казачьего поселка Смеловский ездит немецкая самоходная установка Marder-III. Ее хозяин Денис Котельников, казак и участник движения «Черников брод», прославился сегодня, 23 июня, после жалобы местных жителей на пропаганду фашизма в популярном паблике «Текслер, помоги!». Первое областное информагентство выяснило, что казаки предлагают гостям своего поселка платные катания на немецкой установке и фотосессию в одежде германских захватчиков.

Катания на установке по Смеловскому так бы и продолжались, если бы не пост в паблике.

«Уважаемый Алексей Леонидович! В нашем поселке Смеловский Верхнеуральского района с недавних пор находится танк времен Великой Отечественной войны. Танк принадлежит гражданскому лицу, и все бы ничего, но он фашистский. Казаки катают на нем детей, устраивают развлекательные мероприятия. Сегодня, в день начала войны, он проехал по поселку. Страшно даже смотреть на это. Местные власти и полиция говорят, что всё законно, у него коммерческая деятельность зарегистрирована. Лично я считаю, что это пропаганда фашизма», — написала местная жительница Ольга Мельник.

Пост собрал десятки отзывов подписчиков, они разделились на два лагеря: кто-то поддерживал автора поста, кто-то не видел ничего противозаконного в появлении специфической техники на улицах поселка.

Владелец установки Денис Котельников рассказал корреспонденту Первого областного информагентства, как у него появилась артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны.

«Я — казак, мои предки живут в Смеловском со времен Ермака. Вместе с моими друзьями-казаками несколько лет назад у нас появилась идея открыть конный клуб. Мы построили конюшню и назвали казачий хутор „Черников брод“. Затем появилась идея реконструировать события Первой мировой войны, потом — Гражданской войны. Уже после мы „замахнулись“ на Великую Отечественную, а конкретно — хотелось воссоздать два события: первое — это бой 1942 года у станицы Кущевской и второе — героическую гибель в конце 1944-го начале 1945 года командира Уральского кавалерийского корпуса Шаймуратова. Для двух событий у нас было всё: казаки, шашки, кони. Не было танка. Мы и приобрели самоходную установку „Мардер“», — рассказал Денис Котельников.

Мужчина также пояснил, что транспортное средство поставлено на учет, имеются водительские права на вождение установки. По словам Дениса Котельникова, в воскресенье казаки проводили очередную реконструкцию, в которой красноармейцы уничтожили фашистские войска.

«Я сам управлял установкой. Меня взяли в плен, а потом расстреляли», — рассказал владелец «Мардера».

Денис добавил, что в поселке есть два человека, с которыми многие не находят понимания, одна из них и написала жалобу губернатору в соцсетях. Сам казак пригласил журналиста покататься на «Мардере» и посмотреть фото с реконструкции на странице «Черникова брода». Именно на этой странице и просматривается другой мотив (если и законный, то неэтичный), для чего Котельников держит у себя фашистскую самоходку.

Участники хутора предлагают платные экскурсии, фотосессии и маршруты своим гостям. Здесь же — и реклама танка.

«Катание на танке — потрясающее развлечение для всех и каждого. Вас ждет движение по пересеченной местности с большим количеством поворотов и ухабов, форсирование водной преграды, преодоление оврагов и препятствий. Катание на самоходной установке времен Второй мировой войны по бездорожью принесет вам: возможность узнать больше о технической стороне боевой техники, массу эмоций, незабываемые впечатления, выброс адреналина от экстрима, воспоминания на всю жизнь», — так рекламируют катание на танке казаки.

Всего предлагается два маршрута, но тарифы разные. Так, по тарифу «Экипаж», движение по маршруту 6—8 километров, — 3 тысячи рублей со взрослого человека, дети до 16 лет катаются бесплатно. Есть и тариф «Романтика», его предлагают влюбленным за 5 тысяч рублей. Катание организованной группы «Боевой десант», от шести до девяти человек, стоит уже 15 тысяч рублей.

«Бесплатная фотосессия для участников и сопровождающих лиц с возможностью переодеться в советскую или германскую форму Второй мировой войны»,

— приглашают казаки.





Под видом исторических реконструкций платные развлечения на немецкой артиллерийской установке времен Великой Отечественной войны и ее реклама привлекли внимание только двух человек в поселке. А страница хутора пестрит фотографиями довольных туристов.ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в областную прокуратуру, к моменту публикации материала ответ от ведомства не поступил.