На юге Челябинской области температура упадет до минус 28

Также ожидаются изморозь и гололедица

На Южном Урале в воскресенье, 2 марта, сохраняется солнечная и почти безветренная погода со значительными температурными контрастами, сообщают синоптики местного Гидрометцентра.

Так, предстоящей ночью на юге Челябинской области столбики термометров упадут почти до тридцати градусов мороза. На севере региона будет теплее: минус 14-19, в низинах — до 24 градусов мороза.

Днем 2 марта будет от минус 4 до плюс 1, в низинах — до 10 градусов холода. Ветер ожидается юго-западный, южный, слабый — 1-6 метров в секунду. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, в утреннее время — туманы, гололедица.