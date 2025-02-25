На юге Челябинской области сохранятся снегопады 26 февраля

На остальной территории ожидаются слабые осадки

В среду, 26 февраля, в Челябинской области сохранится пасмурная погода. На севере региона осадков будет мало, а юг продолжит заносить. В ряде районов температура воздуха поднимется до −1°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью установятся в пределах от −11 до −13°C, днем поднимутся до −2...−4°C. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от −11 до −16°C, при прояснении может похолодать до −18...−23°C. Местами небольшие снег и метели. Днем ожидается от −1 до −6°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на юге осадки усилятся. Крайние южные районы накроют снегопады. Возможны слабые метели. На дорогах гололед. В утренние часы вероятны туман и изморозь. Ветер северной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Напомним, за последние сутки на юге Челябинской области местами высота снежного покрова увеличилась на 16 сантиметров.