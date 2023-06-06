В Челябинской области за месяц вдвое увеличилось количество жалоб на перебои с водоснабжением

Свои претензии жители публикуют в социальных сетях

Жара на Южном Урале должна отступить в ближайшие дни, но проблема с водоснабжением в муниципалитетах остается актуальной. За минувшие выходные и сегодняшний день в социальных сетях вновь появились жалобы на нехватку воды сразу в нескольких районах. Первое областное информагентство разбиралось в каждой из таких ситуаций. Причины исчезновения воды в кранах южноуральцев разные, но где-то это объясняют авариями, а где-то — просто поливом огородов.

Платное подключение

В поселке Сыртинском Кизильского района в прошлую субботу начались проблемы с водой. По данным местных властей, на водопроводе произошла авария. Коммунальщики из частной организации решили не латать дыры в старой трубе, а заменить ее сразу на новую, причем на большом участке в несколько сот метров. Правда, для того, чтобы вода появилась в доме, необходимо выложить несколько тысяч рублей.

«За этот ремонт компания требует оплатить 3900 рублей с дома. Какое право они имеют брать за это деньги? Или по этим трубам пойдет родниковая вода вместо нашей ржавой и вечно вонючей? Поселок большой, насос один. В данный момент воду отключили на три дня! А как быть людям? Подвоза воды нет, огород сохнет, домашнее хозяйство без воды. Колонка одна на всю деревню», — пишет Мария Смирнова.

Заместитель главы Кизильского района по строительству и ЖКХ Дмитрий Минеев сообщил корреспонденту ИА «Первое областное», что воду действительно отключили из-за коммунальных работ. Старый водопровод уже не справлялся, и были найдены бюджетные средства на замену большого участка. Стальную изношенную трубу со вчерашнего дня меняют на более надежную полипропиленовую.

«Это аварийная замена водопровода, там все затопило, необходимо было менять. Во-первых, были поадресные оповещения населения об отключении воды. Во-вторых, везде наклеили объявления, размещалась информация на официальном сайте, что будет отключение воды и необходимо сделать запас. В поселке работают колонки. Буквально три дня нужно потерпеть, пока закончат работы. Улица длинная, поэтому делают поэтапно, постепенно подключая дома к водопроводу. Со всеми жителями проводился сход по инициативе компании, которая отвечает за водоснабжение поселка. Все согласились», — объяснил замглавы района.

Что касается платы, взимаемой с местных жителей, то она касается не самой замены магистрали, а врезок, которые нужно подводить к домам. Делать врезку и заводить трубу в дома администрация за бюджетный счет не может, так как по закону все, что находится за забором, — зона ответственности собственников. Коммунальщики ставят новые краны и подводят трубу к участку, а дальше нужно заплатить деньги. Все, кто присутствовал на сходе, по словам Дмитрия Минеева, согласились на такой вариант, кроме женщины, которая оставила эту жалобу в соцсетях. Также в Сыртинском работают три скважины, а при нехватке воды, когда начинается полив огородов, включают все насосы.

Новый источник

Судя по публикациям в соцсетях, «обезвоживание» сейчас испытывают жители квартала «Восточный» в поселке Увельском. Жительница квартала рассказала, что единственная скважина вышла из строя еще в 2023 году. Районная администрация пообещала сделать новый источник воды, но скважины пока еще нет. Водоснабжение в «Восточном» обеспечили тем, что подключили жилой сектор к скважине другого квартала под названием СХТ. Воду, по ее словам, сейчас подают по графику.

«С одной скважины снабжаются водой два детских сада, школа и больше половины жителей поселка. Скважин в квартале должно быть несколько. Местные власти не могут ответить, когда построят даже одну скважину. Резервную вообще не планируют строить. У нас маленькие дети, нужно приготовить еду, помыть детей, постирать одежду. На улице аномальная жара, в огородах все засохло давно. Мы устали мучаться!» — пишет Анастасия Кожевникова.

В администрации Увельского района рассказали, что квартал пока что запитан от скважины в СХТ. На данный момент опубликована закупка на строительство новой скважины именно для «Восточного». На портале госзакупок действительно имеется такой лот: потенциальные подрядчики могут заявиться до 7 июня, а начальная цена контракта составляет чуть более 9,2 млн рублей. Заказчиком является районный комитет строительства и инфраструктуры. В опубликованном проекте контракта говорится, что работы нужно выполнить до 15 августа.

Подрядчику предстоит провести бурение скважины, возвести подземную насосную станцию, а также подвести наружные сети электроснабжения и водоснабжения. В эту же сумму включены установка ограждения и благоустройство. Понятно, что процедура заключения контракта небыстрая, да и на сами работы нужно уделить время, поэтому жителям «Восточного» придется терпеть перебои с водой дольше, чем сыртинцам.

Ненасытные огороды

Жители села Париж в Нагайбакском районе тоже говорят о «засухе» в их домах. Они сообщают, что каждый год в их селе возникают проблемы с питьевой водой. Иногда бывает так, что водоснабжение не работает целый день, а в последнее время воду нельзя набрать и ночью.

«Проблема возникает из-за того, что люди не понимают ситуацию и поливают картошку на площади в несколько соток. А старое оборудование водокачки не справляется со своим назначением, так как постоянно перегревается. Просим решить данную проблему», — пишет о проблеме Раиса Майорова.

В районной администрации подтвердили, что в последнее время в Париже наблюдается нехватка воды. В систему каждый день закачивают по 300—400 кубометров воды, хотя норматив составляет 170 кубических метров.

«Администрация Парижского поселения планирует выйти на районную администрацию с просьбой о финансировании приобретения еще одного, более мощного, насоса. Это в какой-то мере поможет частично решить проблему. Но и сами жители должны понимать, что из-за полива картофеля на их огородах страдают другие люди, которые не могут помыться и набрать воды для элементарных нужд», — отметили в райадминистрации.

В селе Октябрьском, которое находится в одноименном районе, тоже начали жаловаться на водоснабжение. Женщина, проживающая в доме на улице Терешковой, говорит, что на протяжении трех последних недель напор воды очень слаб. Как и в историях, описанных выше, она сетует на бездействие местной власти. В администрации Октябрьского района, судя по их ответу, не собираются что-то менять в инфраструктуре и говорят о достаточных запасах воды. По их версии, виной всему все те же жадные до воды огороды.

«Вследствие аномально высоких температур и неконтролируемого полива огородов расход воды в два раза превышает нормативный, снижен напор. Штатный расход составляет 600—800 кубометров в сутки, в настоящее время с наступлением жары расход в сутки составляет 1100—1200 кубометров. Запас питьевой воды в резервуарах насосной станции села Октябрьское достаточный и составляет 1800—1950 кубометров при максимально возможном 2000 кубометров», — заявляют местные власти.

Территорию регулярно объезжает аварийная бригада ЖКХ, которая следит за возможными порывами на водопроводе. Они также занимаются обследованием водопроводных колодцев.

Отметим, что недавно в регионе принята областная программа масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. За два года в Челябинской области приведут в порядок и построят 162 объекта водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На эти цели заложено более 5 млрд рублей. Недавно вице-губернатор Сергей Шаль провел внеплановое совещание с главами территорий, где поручил разработать мероприятия по обеспечению качественного водоснабжения. Кстати, за май количество жалоб на воду увеличилось вдвое по сравнению с апрелем.