На юге Челябинской области разыскивают поджигателей леса

Пожар вовремя заметили и быстро потушили

В Верхнеуральском районе неизвестные подожгли сухую траву в лесу. Нарушителей обнаружили сотрудники лесной охраны, но те успели скрыться. Сейчас делом занимается полиция, сообщили в пресс-службе главного управления лесами.

Уточняется, что поджигатели были на автомобиле и, судя по всему, в нетрезвом состоянии.

«На место происшествия лесным инспектором вызваны сотрудники полиции для фиксации факта нарушения и поиска виновных лиц по горячим следам», — сообщили в ГУ лесами.

Благодаря оперативным действиям лесничих пожар быстро потушили без серьезных последствий для природы.

Напомним, что с 12 апреля на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить огонь на землях лесного фонда, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое и могут достигать 800 тысяч рублей.

Ландшафтные пожары могут приводить к очень серьезным последствиям. Как, например, в Курганской области, где огонь перекинулся на жилые строения и по состоянию на 27 апреля уничтожил уже более 20 домов в деревне Логовушке. Пожар все еще тушат, и накануне на помощь зауральским коллегам выдвинулись 13 человек личного состава и 3 единицы техники от Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.