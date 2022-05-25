На юге Челябинской области прошли ливень и град

Осадки сопровождались сильным ветром

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В отдельных районах Челябинской области в эти часы бушует непогода. Сильные дожди и ветер прогнозировали синоптики 25 мая и до конца суток. На юге региона прошел град и ливень, ветер усилился до 25 метров в секунду и более. Очевидцы рассказали Первому областному информационному агентству, что град выпал размером с крупную горошину.

Обильный град и сильный дождь прошли в Нагайбакском районе. Очевидцы поделились с Первым областным информационным агентством видео и фото прошедшего урагана: ветер наклонял низко к земле деревья, сильный ливень сопровождался градом и грозой. У садоводов побило первые всходы в огородах.

Между тем предупреждение о сильном ветре до 25 метров в секунду и более актуально до конца сегодняшнего дня. Непогода из Нагайбакского района ушла в сторону границы с Республикой Казахстан, в Чесменский и Троицкий районы.

В ГУ МЧС предупредили, что в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно (!) убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.