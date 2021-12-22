На юге Челябинской области прошел ледяной дождь

200 спецавтомобилей расчищают региональные трассы от наледи и снега

21 декабря по всей территории Челябинской области прошел снегопад, который не прекращался более 12 часов. В южных районах региона прошел ледяной дождь. Сегодня, 22 декабря, дорожники вывели 200 автомобилей на очистку дорог от льда и снега, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

«Среднее количество осадков, выпавших за сутки на территории Челябинской области, составило 15 см. Осадки в южных районах начались в 6 утра 21 декабря, в центральных районах — в 8 утра, в горно-заводской зоне — в 9 часов 30 минут. Окончание осадков в южных районах области — в 19 часов, в горнозаводской зоне — в 18:30 21 декабря, в центральных районах области — в 01:30 22 декабря. В южных районах также наблюдались осадки в виде ледяного дождя»,— сообщили в ведомстве.

Техника уже приступила к очистке трасс, обочин и остановочных комплексов от снега и льда, проводится противогололедная обработка.

В Челябинске дороги от снега сегодня также очищают более 200 единиц техники и 355 дорожных рабочих. На расчистку дворов вышли около 800 дворников и 20 тракторов.

«Просим автомобилистов и пешеходов отнестись к временным трудностям с пониманием. Будьте предельно аккуратны на дорогах, не оставляйте машины вдоль проезжей части и четко соблюдайте правила дорожного движения»,— попросили в мэрии.

Напомним, 21 декабря из-за снегопада в Челябинске закрыли аэропорт, а также отменили междугородние автобусные рейсы.