На юге Челябинской области приступили к очистке русла реки Гумбейка

Мероприятие позволит избежать паводков

В Нагайбакском районе стартуют работы по очистке русла реки Гумбейка. Как сообщают жители села Фершампенуаз, на берегу реки они уже несколько дней они наблюдают скопления тяжелой техники. В администрации Нагайбакского района отметили, что очистка реки позволит избежать паводка и подтопления жилых домов.

«Очистка русла реки от ила, песка и других отложений позволит обеспечить пропускную способность во время ледохода. Кроме того, эти меры улучшат состояние воды в реке. Кроме очистки будет произведено берегоукрепление», - прокомментировали в администрации.

На экологические мероприятия из областного бюджета выделено 2,5 миллиона рублей. Победителем аукциона стало ИП «Кузнецова» из Магнитогорска. Работы должны быть завершены 21 октября текущего года.

Для Нагайбакского района это важное экологическое мероприятие. В августе 2013 года из-за проливных дождей в русле реки Кизил-Чилик образовался затор из кустарников, камней и ила, что привело к подтоплению села Париж. Подобное явление наблюдалось уже в Фершампенуазе через несколько дней. Жители подтопленных домов получили компенсацию из областного бюджета, а местные власти обязали следить за состоянием водных объектов в районе.