На юге Челябинской области потеплеет до +29 градусов 15 июля

А где-то может быть ниже +20

Сегодня, 15 июля, в Челябинской области будет тепло и сухо. И лишь в отдельных районах пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит от +24 до +26°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западной четверти, около 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +26°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +24°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

Температура в Сатке поднимется до +22°C. Утром возможен небольшой дождь. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

В Бакале ожидается от +18 до +20°C. Преимущественно облачно. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

Солнечная погода и +25°C достанутся жителям Верхнеуральска. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Воздух в Бредах прогреется до +29°C. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +24 до +29°C, в горах градусники покажут +21°C. Переменная облачность, на севере области синоптики обещают небольшие дожди. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, локально с порывами до 12 метров в секунду.