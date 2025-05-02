На юге Челябинской области потеплеет до +20 градусов 2 мая

В регионе ненадолго установится антициклональный тип погоды

Сегодня, 2 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди. Ветер станет чуть тише, а воздух может прогреться до +20°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +14°С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, слабый.

В Магнитогорске будет +18°С и пасмурно. Ветер юго-западного направления, 6 метров в секунду.

Температура в Миассе и Златоусте достигнет +12°С. Небольшой дождь. Ветер южный, слабый.

Градусники в Южноуральске покажут +14°С. День выдастся облачным. Ветер южный, около 3 метров в секунду.

В Бредах и Карталах потеплеет до +19°С. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер юго-западного направления, 5 и 4 метров в секунду соответственно.

В Верхнем Уфалее, Снежинске и Озерске пройдут небольшие дожди. Столбики термометров зафиксируются на +10...+11°С. Ветер южный, слабый.

В целом температура в регионе поднимется до +11...+16°С. В южных районах градусники покажут около 20°С тепла. Облачно с прояснением, местами вероятны небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.