На юге Челябинской области после обращения селян к губернатору построят долгожданный газопровод

Из регионального бюджета в Нагайбакский район направили 170 млн рублей

Областной бюджет выделил Нагайбакскому району порядка 170 млн рублей на строительство магистрального газопровода высокого давления. Он позволит подключить к голубому топливу сразу четыре поселка, в том числе Арсинский, жители которого обращались к губернатору на прямую линию с этой проблемой в конце прошлого года. Как сообщили в районной администрации, около 10 млн рублей пойдут на проектирование, остальные средства — на строительство самой нитки газопровода.

Сейчас ведется подготовка к проведению аукционов, по результатам которых будет определен подрядчик на выполнение этих работ. Процедура проектирования со всеми согласованиями может занять достаточно длительное время, но теперь жители Арсинского, Куликовского, Калининского сельских поселений, а также Лесных Полян могут надеяться на приход долгожданного газа в их дома.

История с газификацией поселка Арси тянется с 2014 года, когда местные жители «скинулись» на проект, но исполнитель затянул эту работу, а чуть позже документ оказался непригодным для использования. История получила новый оборот после того, как школа в поселке, отапливаемая старой котельной, стала замерзать. Сельчане в итоге обратились к главе региона Алексею Текслеру, после чего в школе установили электрический котел, а районным властям поручили заново разработать проект газификации.

В итоге предстоит построить газопровод протяженностью в 26 км, который обеспечит газом около тысячи домовладений, детсады и школы. Что касается точных сроков возведения объекта, то они станут известными после объявления аукционов.

Отметим, что в этом году в Челябинской области ускорятся темпы подключения новых потребителей к голубому топливу в рамках программы догазификации. Кстати, сама программа станет бессрочной, а муниципалитеты уже озвучивают планы: например, в Магнитогорске в 2023 году обеспечат газом порядка 400 домовладений.