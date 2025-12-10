На юге Челябинской области отменили очные занятия в школах 10 декабря

Дома остаются даже старшеклассники

Арктический циклон с морозами переместился с севера на юг Челябинской области и принес морозы до −25 градусов. В нескольких районах очные занятия для школьников сегодня, 10 декабря, отменили, передает ИА «Первое областное».

В Кизильском округе в некоторых школах учиться дистанционно будут только младшеклассники, в других — учащиеся и младших, и старших классов.

«В Уральской школе, школах № 1 и 2, а также в Карабулакской и Новопокровской школах отменены очные занятия для 1—4-х классов. В Зингейской, Полоцкой и Обручевской школах — с 1‑го по 7‑й классы. В Измайловской и Кацбахской — с 1‑го по 11‑й классы»,— рассказали в управлении образования округа.

В Карталах занятия отменили для младшеклассников.

Напомним, на севере области температура сегодня резко поднимется до −5 градусов. А на юге будет холодно.