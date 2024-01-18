На юге Челябинской области отменили крещенские купания

В селе Варна поднялся уровень воды в реке

В Варненском районе отменили планируемые на сегодня крещенские купания из-за поднятия уровня воды в реке Нижний Тогузак. Предупреждение об этом опубликовала администрация района на официальной странице в социальных сетях.

Сообщается, что уровень воды поднялся так, что она вышла на поверхность надо льдом. Совершать купания и просто находиться на льду в это время небезопасно.

Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупредили, что купаться в Крещение можно только на официальных купелях, где постоянно дежурят экстренные службы.

Добавим, что накануне перед освящением снежный храм, построенный на озере Тургояк, ушел под воду. Теперь администрация Миасса сообщила, что совершать купания в этом месте строго запрещено. На Тургояке сегодня вечером откроют другую купель, на территории городского пляжа.

О том, в какое время будут проходить богослужения в челябинских храмах, читайте здесь.