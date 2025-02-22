На юге Челябинской области обещают небольшой снег и сильный ветер 22 февраля

На севере региона будет спокойно

Сегодня, 22 февраля, на юге Челябинской области пройдет небольшой снег, а на севере сохранится спокойная погода. Температура по области будет варьироваться в пределах от −5 до −10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске достигнут −7…−9°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске, Карталах и Верхнеуральске градусники покажут до −10°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер северо-восточный, 8 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до −8°C. Облачно с прояснениями, снега не будет. Ветер северо-восточного направления, около 4 метров в секунду.

До −5°C ожидается в Аше, Симе и Усть-Катаве. Пасмурно. Ветер северо-восточный, до 7 метров в секунду.

В Нязепетровске установится малооблачная погода. Столбики термометров также зафиксируются на −5°C. Ветер восточного направления, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −5 до −10°C. В южных районах пройдет небольшой снег, локально осадки будут носить умеренный характер. Не исключаются метели. Жителям северных районов синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер восточного направления, от 3 до 8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.