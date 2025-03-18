На юге Челябинской области может потеплеть до +17 градусов 18 марта

На территории региона ожидаются небольшие осадки

Сегодня, 18 марта, на юге Челябинской области сохранится аномальное тепло, на остальной территории температура не достигнет даже +5°C. Где-то пройдет небольшой снег, а где-то — дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +6°C. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, до 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +12°C. Пасмурно, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.

Миасцам также достанется пасмурная погода и +3°C. Ветер северо-восточный, слабый.

В Златоусте — до +2°C. Пасмурно. Ближе к вечеру ожидается небольшой снег. Ночью осадки усилятся. Ветер восточного направления, до 2 метров в секунду.

До +14°C прогреется воздух в Карталах и Бредах. День выдастся пасмурным и ветреным.

Около +2°C и снег с дождем ожидаются в Снежинске и Озерске. Ветер северо-восточного направления, слабый.

В Пласте — до +9°C и пасмурно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

В целом температура в северных районах региона составит от +4 до +9°C, в южных — около +12°C с вероятным повышением до +17°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. В утренние часы на севере области возможны гололед и туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду в северных районах и от 6 до 11 метров в секунду — в южных.