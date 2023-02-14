На юге Челябинской области лесные животные стали выходить к людям

Вокруг сел бродят волки, а по улицам бегают кабаны

В Чесменском районе рядом сразу с несколькими населенными пунктами и даже на их территориях местные жители стали замечать диких животных: волков, кабанов и косуль. Корреспондент ИА «Первое областное» попросил прокомментировать необычное поведение зверей эколога Александра Лагунова. По его мнению, выйти к людям лесных обитателей могли заставить бескормица и беспокойство.

О зверье вблизи сел и деревень написала в одном из чесменских пабликов Леонида Макеева. По ее словам, вблизи поселка Беловка люди видели волков. По самой Чесме ночами бегают кабаны, а в поселок Огнеупорный среди бела дня пришли косули. В комментариях люди предположили, что животные стали выходить поближе к людям из-за недостатка корма к концу зимы.

Кандидат биологических наук Александр Лагунов отчасти подтвердил правоту местных жителей.

«Зимний период продолжается, а это всегда ограничение в корме. Например, кабанам зимой очень трудно добывать пищу из-под мерзлой земли. Обычно в это время они уходят на болота, где с этим полегче, но к концу зимы и там все замерзает. Что касается косуль, то они время от времени мигрируют, что может быть связано с самыми разными факторами. В первую очередь, опять же, с бескормицей, а также толстым снежным покровом, но нынче снега не очень много», — прокомментировал эколог.

Александр Лагунов отметил, что охотхозяйства по осени должны подготавливать и пополнять кормушки и солонцы для животных, чтобы тем легче было пережить зиму. Если чесменские егеря недостаточно добросовестно отнеслись к своим обязанностям, это тоже могло заставить животных выйти из леса.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что одним из главных факторов, влияющим на поведение диких животных, является деятельность человека в местах их обитания.

«Напомню, что речь идет о юге области, где леса достаточно фрагментарны. Если где-то идет лесозаготовка, что животных, естественно, беспокоит, — они перемещаются в другие места, появляясь в том числе вблизи населенных пунктов», — сказал ученый.