На юге Челябинской области из-за ледяного дождя перестали вывозить мусор

Проблемы могут возникнуть и на других территориях

Сегодня, 22 ноября, из-за обледенения дорог после ледяного дождя возникли трудности с вывозом мусора в южных муниципалитетах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса.

Во избежание ДТП коммунальная техника не вышла на маршруты в Магнитогорске, Агаповском, Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбакском, Варненском, Чесменском, Брединском и Карталинском районах.

«По мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме», — уточнили в ЦКС.

Регоператор также предупредил, что проблемы с вывозом мусора могут возникать и в других муниципалитетах, особенно в местах со сложным рельефом.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня на всю ночь закрыли движение по федеральным дорогам для автобусов, большегрузов и легковых такси.