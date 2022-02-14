На юге Челябинской области ищут медиков в новый ФАП

Приезжие могут получить подъемные деньги

Руководство районной больницы в Бредах занимается поиском медперсонала для ФАПа, построенного в поселке Могилевском. Об этом в понедельник, 14 февраля, ИА «Первое областное» рассказали в Минздраве Челябинской области.

Ранее жители Могилевского через соцсети пожаловались на отсутствие фельдшера. По словам селян, до строительства ФАПа в поселковом медпункте работали фельдшер, медсестра и санитарка. Сейчас осталась одна санитарка. Дефицит медиков пациенты объясняют низкой зарплатой.

«Наше село осталось один на один с пандемией. Очень надеемся на ваше справедливое вмешательство», — обратился к властям региона от лица односельчан житель поселка Александр Арбузин.

Как пояснили в Минздраве области, фельдшера в ФАПе действительно нет. Но раз в неделю, по средам, здесь ведет прием приезжий медик из поселка Борового.

«В Челябинской области продолжают действовать программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. В нашу больницу в 2021 году по данным программам устроилось семь врачей нескольких специальностей. В данный момент идет поиск фельдшеров», — говорит главный врач районной больницы поселка Бреды Татьяна Пащенко.

Если у жителей возникают вопросы по поводу оказания медицинской помощи, они могут позвонить в приемную главного врача районной больницы по телефону 8 (351-41) 3-41-94.