На юге Челябинской области ищут деньги для уборки обочины проселочной дороги

С региональными трассами ясности больше — в Миндоре рассказали, когда будет ремонт

Жители Верхнеуральского района встречают дорожную технику с надеждой на лучшее. Однако в ситуации с дорогой между поселками Крутой Лог и Кидышевским ремонт завис где-то посреди процесса. Этим летом с обочины грунтовки срезали кусты, сдвинули камни и мусор. И все это так и осталось лежать с краю.





«Теперь дорога не только в ямах, но и в мусоре. Собираются ли завершить уборку и пустить грейдер?»— обратился с вопросом в редакцию 1obl.ru автомобилист из Петропавловского поселения.

В администрации поселения на журналистский запрос пояснили, что грейдирование запланировано в июле и в конце августа.

«На данный момент ожидается поставка запчастей для дорожной техники. Вопрос уборки обочин принят администрацией в работу. Администрация проводит поиск дополнительных средств на проведение необходимых работ», — прокомментировали в поселении.

Чтобы добраться до этой грунтовки, надо проехать десятки километров по автодороге Петропавловск — Верхнеуральск. Это единственная дорога, соединяющая поселок с районным центром. Местные жители регулярно жалуются на разрушенный здесь асфальт и ямы. Они затрудняют проезд и делают путь испытанием для автомобилей и водителей.





В 2024 году министерство дорожного хозяйства Челябинской области заключило контракт на капитальный ремонт участка дороги Верхнеуральск — Петропавловский.

«Ремонт автодороги планируется провести на двух участках. По участку с 46 по 55,8 километр заключен контракт на капитальный ремонт на 2 года. Сейчас ведутся подготовительные работы: разбивка оси трассы, установка временных дорожных знаков, завоз материала. С 0 по 17 километр заключен контракт на капитальный ремонт. Основные ремонтные работы проведут в 2026—2027 году», — рассказали в Миндоре.

Есть хорошие новости и для автомобилистов, которые пользуются дорогой Кыштым —Новогорный. На самом проблемном ее участке протяженностью 2,5 километра выполнят выравнивающий слой, отметили в министерстве. Остальные участки дороги будут поддерживаться в проезжем состоянии за счет средств, предусмотренных на содержание дорог.