На юге Челябинской области дошкольники добирались до детского сада под поездами

До запроса информагентства «Первое областное» местные власти не знали о смертельно опасном маршруте

В Брединском районе дошкольники каждый день вынуждены проползать под поездами, чтобы сесть на автобус до детского сада. Тревогу в социальных сетях подняла одна из жительниц станции Гогино. После обращения ИА «Первое областное» в администрацию муниципалитета там пообещали немедленно изменить маршрут автобуса.

О проблеме сообщила в одном из пабликов сети «ВКонтакте» Ирина Костицына. По ее словам, дети со станции Гогино ездят в детсад и школу за восемь километров в соседнее село Боровое. Причем детсадовский автобус (в отличие от школьного) останавливается таким образом, что малышне приходится добираться до него, проползая под стоящими на станции поездами.

«Я не пойму, в чем вопрос. За школьниками можно приехать, а за маленькими детками нет? У меня просьба разобраться и забирать детей на их стороне. Там есть специально оборудованная остановка. Или мы ждем, пока тронется поезд?» — написала женщина.

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в администрацию Брединского района. Там ответили, что в муниципалитет и к руководству детского сада обращения о работе автобуса не поступали. Однако с 31 января маршрут будет работать так, как прописано в обращении.

Информагентство также запросило комментарий на Южно-Уральской железной дороге. На момент публикации комментарий находился в работе.