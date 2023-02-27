На юге Челябинской области местные дороги оказались заблокированы из‑за снегопада

Борьба со снежной стихией вышла на круглосуточный режим

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Окончание календарной зимы в Челябинской области знаменуется традиционными в это время метелями. 27 февраля экстренные службы продлили штормовое предупреждение из-за ветра и снега. И если на крупных дорогах техника еще справляется с заносами, то местные дороги оказались и вовсе задуты. В ИА «Первое областное» собрали актуальную информацию по дорожной ситуации на этот час.

Спойлер: сложнее всего на юге региона.

Сегодня ГИБДД уже продлила ограничение движения крупного транспорта на участке федеральной трассы М-5 до границы с Башкортостаном. Пока запрет на проезд для фур и автобусов действует до пяти часов вечера. На месте уже собирается пробка из автомашин.

Сложнее всего на юге региона. Утром жители поселка Верхнекизильского Агаповского района бросили свои авто и пошли по сугробам пешком в условиях метели. Дорогу в ведении района пробивают тяжелой техникой. Метель не прекращается.

«У нас кошмар… во всех направлениях вокруг очень метет», — рассказывают местные жители.

В Нагайбакском районе пришлось отменить подвозы школьников в некоторых поселках.

«Совсем задуло дорогу между поселками Балканы и Заречный. Не смогли к утру прочистить дорогу до Кужебаевского», — рассказывает жительница района Ольга Терякова.

В столице района Фершампенуазе жители некоторых улиц жалуются, что не могут выехать из села.

«Сегодня очистка от снега продолжается. Но через некоторое время после того, как трактор проезжает по улице, ее из-за сильного бурана заметает вновь», — пояснили в администрации района.

И если по крупным дорогам на юге региона при сложной видимости, но все же еще можно проехать, то дороги к поселкам все еще заметает очень быстро. Водители рассказывают о сложной ситуации в поселках Желтинский, Ржавка, Харьковский, Субутак.

Источник: Людмила Дымиря

Жители Верхнеуральского района жалуются на задутые дороги между поселками Петропавловский, Новотоминский, Линевка. По данным местной администрации участки пытаются расчистить силами ЖКХ. Но, судя по отзывам селян, эти усилия тщетны.

На трассе с выезда от Магнитогорска водители расчищают полосы лопатами вручную.



Источник: Александр Глущенко, «ВКонтакте»

В разных пабликах жители региона вспоминают события двухлетней давности, когда дороги региона оказались заблокированы из-за сильного снегопада, сотни автомобилистов оказались в снежном плену в условиях непогоды и 30-градусного мороза.