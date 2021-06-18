На юге Челябинской области деревья остались без листвы

Леса атаковал непарный шелкопряд

На юге Челябинской области жители обеспокоены оголившимися в начале лета лесами. Листву с берез объели гусеницы непарного шелкопряда. Гектары леса остались без привычного зеленого убранства.

Жители Нагайбакского и Верхнеуральского районов уже несколько недель назад заметили, что леса возле поселков Требиятский, Арсинский, Уфимский остались без листвы. Об этом они даже сообщили в паблике «Текслер, помоги».

«Помогите, пожалуйста, нужна обработка леса! Лес вблизи поселка Требиятский, листья на деревьях съедают гусеницы», — написала жительница Нагайбакского района в паблике.

Ее слова подтвердили другие пользователи. Действительно, читатели Первого областного информагентсва также сообщили об оголившихся лесах в той части региона. Ветви некоторых деревьев буквально шевелятся от скопления гусениц, которые еще и издают треск или хруст, рассказали очевидцы.

В главном управлении лесами подтвердили, что леса Верхнеуральского лесничества повреждены непарным шелкопрядом. Но угрозы распространения на большие площади насекомого нет.

«Съеденная листва не убивает дерево. Зеленая масса восстановится через несколько недель», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что гусеница непарного шелкопряда распространена в наших краях, угрозу она представляет при поражении больших площадей. Обработку от вредителя в Челябинской области проводили более 10 лет назад.