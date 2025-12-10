На юге Челябинской области 11 декабря задержится мороз

Ночью похолодает до −25

В четверг, 11 декабря, в южных районах Челябинской области температура воздуха сохранится чуть ниже климатической. На остальной территории — около −10°C и выше. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске температура этой ночью опустится до −13…−15°C, днем поднимется до −7…−9°C. Переменная облачность. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −13 до −18°C, на юге похолодает до −25°C. Днем −5…−10°C, на юге холоднее — около −15°C. Без снега. Ветер преимущественно южного направления, 5—10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.