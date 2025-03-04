На юг Челябинской области придут снегопады 5 марта

На остальной территории возможны слабые осадки

В среду, 5 марта, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, местами пройдет слабый снег. В южных районах осадки будут существенными. В температурном плане — без изменений. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Глубокая ложбина атлантического циклона, захватившая европейскую территорию России от Баренцева до Черного моря, динамично продвигается на Урал. С ним связано натекание облачности с запада на восток и ожидаемое возникновение снегопадов», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −15°C, днем воздух прогреется до −3…−5°C. Облачно с прояснением, днем возможен слабый снег. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду.

По области ночью может пройти слабый снег, температура снизится до −10…−15°C, при прояснении похолодает до −20°C. Днем местами слабый снег сохранится, а юг региона окажется во власти снежной стихии. Ветер ожидается порывистый, из-за чего местами возможны метели. На дорогах будет скользко. Градусники покажут от 0 до −5°C, в низинах чуть холоднее — около −8°C.