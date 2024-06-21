На юбилей завода «Пластмасс» в Копейск приехали губернатор и глава Ростеха

Коллектив завода и его сотрудники получили правительственные и региональные награды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов поздравили коллектив завода «Пластмасс» с 85-летием предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время торжественной церемонии Алексей Текслер и Сергей Чемезов вручили награды сотрудникам завода «Пластмасс». Весь коллектив предприятия наградили Орденом Александра Невского. Сергей Чемезов вручил награду генеральному директору завода Александру Балашову.

«Предприятие было создано в 1939-м году и за время Великой Отечественной войны на нем изготовили более 80-ти миллионов различных боеприпасов. Это огромные цифры. И сегодня вы делаете все, чтобы обеспечить безопасность нашего государства», — отметил Сергей Чемезов.

Алексей Текслер вручил сотрудникам завода региональные награды. Медалью «За вклад в развитие Челябинской области» награжден Александр Балашов, медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени — заместитель генерального директора по производству — главный инженер Александр Дорохов, почетной грамотой губернатора — ведущий инженер-технолог Елена Морозова. Благодарственным письмом губернатора отмечен весь трудовой коллектив, а еще трое сотрудников завода — благодарностями губернатора.

«Благодаря сотрудникам предприятия наша армия, наш флот снабжался всем необходимым и внес свой значительный вклад в победу над фашисткой Германией. Сегодня коллектив предприятия делает все, чтобы в современное время отстаивать интересы нашей страны. У предприятия есть мощная точка опоры — государственная корпорация Ростех. Нет никаких сомнений, что все наши предприятия и завод „Пластмасс“ сделают все для победы нашей страны над врагом», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее Сергей Чемезов и Алексей Текслер обсудили вопросы роботизации производства и кадровый потенциал.