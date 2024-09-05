На выставке «В фарватере Айвазовского» в Челябинске представили работы 13 художников

Экспозицию посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 5 сентября, открытие выставки «В фарватере Айвазовского» в Челябинске посетил губернатор Алексей Текслер. Для зрителей представили 48 экспонатов 13 художников-маринистов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Выставка открылась в Челябинском государственном музее изобразительных искусств. Она включает в себя живопись и мемориальные предметы из собрания Центрального военно-морского музея.

«Это большое событие в культурной жизни нашего региона. Уверен, что выставка соберет большую аудиторию. Хочу поблагодарить Центральный военно-морской музей за представленные экспонаты. Знаю, здесь есть и наш Айвазовский, мой любимый „Шторм“. Невероятно сложно передать море таким, какое оно есть, но наши мастера великолепно с этим справлялись», — сказал глава региона.

Помимо полотен на выставке можно увидеть макеты кораблей и корабельных пушек, подлинные морские приборы и скульптурные миниатюры.

Среди картин представлены четыре произведения из собрания Челябинского музея изобразительных искусств — два пейзажа Ивана Айвазовского («Шторм» и «Прощание»), живописные работы Алексея Боголюбова и Александра Беггрова. Ранее над работами потрудились реставраторы.

Посмотреть на полотна художников-маринистов можно до 8 декабря этого года.