На выставке «Иннопром» представят новый электробус для Магнитогорска

Технологичный транспорт пустят в следующем году

На площадке «Иннопром» в Екатеринбурге покажут электробусы, которые запустят в Магнитогорске. Как рассказали в «Синаре», современный транспорт станет не единственной визитной карточкой на международной промышленной выставке.

Помимо новых электробусов, компания представит макет головного вагона высокоскоростного поезда, который сейчас находится в разработке. Экспонат будет выполнен в масштабе один к одному, поэтому его можно будет осмотреть не только снаружи, но и внутри.

Напомним, о запуске электробусов в Челябинской области впервые упомянул губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии в декабре 2023 года. Магнитогорск станет первым городом региона, где появятся электробусы.