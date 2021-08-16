RSM 2375 — надежный трактор Ростсельмаша на выставке «АГРО‑2021»

Высокую производительность агромашин производителя уже много лет отмечают аграрии различных регионов страны и за рубежом

«Как и в прошлом году, поддержав добрые традиции, планирую посетить выставку на мероприятии. Есть отличная возможность оценить преимущества новинок, обсудить вопросы по поставкам техники. На базе нашего предприятия уже успешно работают трактор RSM 2375 и комбайн TORUM 750»,

— рассказывает руководитель сельхозпредприятия ИП Юрий Бачурин.

«Приглашаем участников выставки изучить экспозицию производителя. Вы лично ознакомитесь с агромашинами, проведете тест-драйв, получите ответы на все интересующие вопросы о любой модели производства Ростсельмаш»,

— прокомментировал директор по продажам ООО «Агроцентр», официального дилера компании Ростсельмаш в Челябинской области Артем Вилисов.

19—21 августа компания Ростсельмаш примет участие в выставке «АГРО-2021». Организаторы мероприятия — министерство сельского хозяйства Челябинской области и Первое выставочное объединение. Масштабное событие развернется на территории ледовой арены «Трактор», здесь же образцы агромашин представит Ростсельмаш, сообщает компания.Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы, для заготовки кормов и уборки урожая. Компания Ростсельмаш для гостей выставки представит ряд агромашин.Обязательный участник мероприятия — трактор RSM 2375, в посевную кампанию на Южном Урале эти тракторы показали высокие результаты: стабильность и высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — именно те характеристики, которые положительно отмечают аграрии.Также на выставке будут представлены прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE. Они предназначены для защиты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов. Опрыскиватели одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. Норма внесения удобрений задается механизатором и автоматически поддерживается на указанном уровне вне зависимости от изменения скорости движения. Опрыскиватели Ростсельмаш — выбор тех, кто хочет не только защитить урожай, но и сэкономить свои средства.Выставка будет работать с 10 утра до 7 вечера.