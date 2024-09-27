На выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничили движение

До 6 октября на северном выезде из города идет ремонт дорожного полотна

На участке автодороги М-5 «Урал» на выезде из Челябинска третий день идет ремонт. Дорожное покрытие сняли в районе бывшего поста ГИБДД. Работы двигаются дальше, в сторону Казанцево.

Проезд для автомобилистов из-за ремонта стал значительно уже. Замену дорожного полотна обещают завершить до 6 октября, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В рамках госконтракта отремонтируют несколько участков трассы М-5. Временное ограничение транспортных средств по одной полосе уже ввели на участке с 11-го по 13-й километр (от бывшего поста до Казанцево).

Автомобилисты отмечают, что ремонт полотна на данном участке был необходим. Накатанная колея делала движение небезопасным.