На выезде из Челябинска ограничат движение транспорта 23 августа

На дороге М-5 «Урал» по направлению в Екатеринбург проведут ремонт электросистемы

На выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга по дороге М-5 «Урал» ограничат движение 23 августа с 22:00 до 00:00 часов, с полным прекращением движения не более 15 минут, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Временное ограничение движения вводят из-за замены провода воздушной линии электропередач на 23 километре дороги М-5 «Урал».

«Ограничение осуществляется ОАО “РМСК Урал” — филиала “Челябэнерго”, в соответствии с утвержденной в ФКУ Упрдор “Южный Урал” схемой организации движения», — пояснили в Упрдор «Южный Урал».

Автомобилистов призвали принять во внимание изменение дорожного движения и следить за знаками.