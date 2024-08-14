На выборах губернатора Челябинской области будут работать 379 КОИБов

Каждый из комплексов уже прошел техосмотр

У жителей четырех городов Челябинской области будет возможность выбрать губернатора при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней, 379 КОИБов будут установлены на ряде участков в Копейске, Миассе, Златоусте и Магнитогорске, сообщили в избирательной комиссии региона.

Больше всего КОИБов — 174 — будет установлено в Магнитогорске (41 — в Ленинском районе, 78 — в Орджоникидзевском и 55 — в Правобережном), в Златоусте — 77, Миассе — 73 и Копейске — 55.

Перед предстоящим голосованием все комплексы прошли обязательное ТО: эксперты специализированного сервисного центра проверили работоспособность комплексов и принтеров, состояние стационарных ящиков и комплектующих, наличие и исправность удлинителей.

В день, предшествующий голосованию, как и в дни выборов, каждый комплекс протестируют еще раз, пояснили в избиркоме.