На всей территории Челябинской области похолодало до +10

В ближайшие дни температура воздуха продолжит падать

После нескольких теплых дней в Челябинской области похолодало до +10 градусов. Причем это дневная температура. Ночами в областном центре и по территориями региона еще холоднее, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Так, в субботу, 18 сентября, синоптики обещают южноуральцам +6...+11 градусов. День будет облачным, также возможны умеренные осадки в большинстве своем в виде дождя. Ветер западный и не слишком сильный.

Резко похолодает в ночь на воскресенье, 19 сентября. В самом Челябинска температура воздуха опустится до 0...+2 градусов. А на отдельных территориях региона до −4 градусов. Кое-где может пройти мокрый снег.

Примерно тот же прогноз дают и на воскресенье. Незначительное потепление может случиться в Челябинской области лишь к середине следующей недели.